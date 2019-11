L'amico molesta una suora, lui mente al processo per difenderlo: condannato

Condannato per falsa testimonianza dopo aver cercato durante il processo di difendere l’amico che aveva molestato una suora sfilandole il velo dalla testa e mimando alle sue spalle un gesto sessuale. Il giudice della quinta sezione penale Nicola Aiello ha inflitto a Francesco Colli, 54enne nato a Monza ma residente a Palermo, una pena pari a un anno e 4 mesi.

La vicenda che ha animato via Torino risale a un mercoledì pomeriggio di ottobre 2013. La suora si trovava sul ciglio della strada ed era chinata verso il finestrino di un’auto dentro la quale c’erano il fratello e la madre. Mentre stava parlando con loro un giovane, Alessio Virgillito (oggi 35enne), le passò da dietro sfilandole il velo dalla testa e mimando un gesto sessuale, come se stesse sfregando il suo pene su di lei.

In pochi minuti in quella via del centro scoppiò un parapiglia e dopo l’intervento della polizia il giovane, originario di Paternò (Catania), fu arrestato per il reato di violenza sessuale. L'anno dopo, a luglio, è arrivata la sentenza di secondo grado in cui i giudici lo hanno considerato colpevole e gli hanno inflitto una pena a un anno e tre mesi.

Proprio durante quel processo è stato chiamato a testimoniare Colli e dopo la sentenza il 54enne è stato rinviato a giudizio per il reato di falsa testimonianza. L’uomo è stato infatti rinviato a giudizio per aver detto che l’amico “aveva inavvertitamente sfilato il velo talare, che non aveva sfregato il proprio membro virile che nella circostanze aveva mantenuto la posizione eretta e che era stato aggredito dal fratello della suora” per la “erronea convinzione che la propria sorella fosse stata molestata”.