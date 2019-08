Doppia indennità da sindaco e deputata, confermata condanna a Simona Vicari

Tardivo e inammissibile il ricorso presentato dall’ex sottosegretario ai trasporti Simona Vicari: dovrà risarcire al comune di Cefalù 218 mila euro. Si conclude così il processo d’appello davanti ai giudici della prima sezione civile del tribunale di Palermo che hanno condannato l’ex sindaco della cittadina normanna a restituire quanto avrebbe indebitamente percepito dall’amministrazione comunale. Sotto esame il periodo l’architetto 52enne avrebbe cumulato i rimborsi delle indennità di carica e poi di funzione come prima cittadina (da dicembre 1997 a giugno 2002) e come deputata all’Ars tra le fila di Forza Italia.

Alla condanna di primo grado emessa a novembre del 2014 l’ex deputata, assistita dall'avvocato Riccardo Mancuso Lo Sardo, aveva presentato ricorso facendo leva - fra le altre cose - su alcuni presunti problemi tecnici e un difetto di notifica della sentenza inviata tramite Pec. “Sia il messaggio di posta elettronica che la relazione di notifica - scrivono però i giudici - contengono tute le indicazioni previste. In particolare è stata prodotta la relazione di notificazione redatta su documento informatico separati, sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio”.

"La vicenda non può dirsi definitivamente risolta e men che mai chiarita. La corte d’appello - ha dichiarato Simona Vicari - non è entrata nel merito della controversia e ha rigettato l’appello perché sarebbe stato presentato fuori termine. Un errore procedurale che non mi ha dato la possibilità di far valere le mie ragioni. Pertanto non parlerei di alcuna 'vittoria' della controparte. Valuteremo, nei prossimi giorni, come far valere le nostre motivazioni nei confronti della sentenza di primo grado".

In attesa che i legali difensori decidano se portare il caso in Cassazione il sindaco Rosario Lapunzina, al suo secondo mandato consecutivo, ha preferito non commentare la sentenza: "Al mio insediamento abbiamo trovato debiti per decine di milioni di euro dovuti alla passata gestione. Questa ingente somma entrerà nelle casse comunali e sarà a disposizione della commissione straordinaria di liquidazione per la definizione del dissesto finanziario". A rappresentare il Comune gli avvocati Giancarlo Pellegrino e Sandro Di Carlo (foto in basso).

