Assalto a un portavalori, in appello 12 anni per la rapina in via Leonardo da Vinci

Dodici anni anche in secondo grado per la rapina al portavalori in via Leonardo da Vinci. Così hanno deciso i giudici della terza sezione penale della corte d’Appello riformando solo parzialmente la sentenza, ovvero mantenendo la condanna ma revocando la confisca del denaro disposta per Giusto Gueccia, 47 anni. L’uomo, l'unico ad essere stato rintracciato dalla polizia, era accusato per aver preso parte all’assalto armato avvenuto davanti a una filiale della banca Intesa San Paolo e risalente a novembre 2015.

Nella stessa sentenza della corte d’Appello i giudici hanno disposto una provvisionale di 20 mila euro in favore della guardia giurata Francesco Tamburello, che quella mattina rimase ferito scampando miracolosamente alla morte. Il commando composto da almeno 4 persone infatti, alcune delle quali a volto coperto e armate, bloccarono le guardie giurate di un portavalori della Saetta Trasporti riuscendo a impossessarsi di un bottino di circa 200 mila euro. Contro la sentenza della corte d’Appello il legale difensore del 47enne ricorrerà in Cassazione.