Torna il concorso “Immaginario Arabo Normanno”, iscrizioni aperte fino al 15 aprile

Racconti, poesie, favole illustrate, bozzetti di vestiti, installazioni, ricette, foto e video ispirate all'itinerario arabo normanno, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Nessun limite alla creatività di chi deciderà di partecipare alla seconda edizione del contest "Immaginario Arabo Normanno". C'è tempo fino al prossimo 15 aprile per partecipare al concorso, promosso dalla Fondazione Unesco Sicilia, poi il giudizio passerà al popolo del web che voterà gli elaborati giunti.

Le cinquanta opere più votate - 20 fotografie, 10 video e 20 “creazioni” (pittura, disegno, interpretazione grafica inedita, ma anche altre forme artistiche) - saranno poi sottoposte al vaglio di una giuria di qualità che ne selezionerà un vincitore per ciascuna delle tre categorie. È previsto un premio speciale “Community Unesco” per le scuole (di ogni ordine e grado), l’Accademia di belle arti, il Conservatorio, l’Università, ma anche le scuole di danza e di musica, le associazioni culturali. Il contest è aperto a tutte e tutti, senza limiti di età, di nazionalità, né di qualifica. Non vi sono limiti di tecniche ammesse per categorie di concorso. E' possibile presentare una sola candidatura per categoria. "Il concorso - spiegano gli organizzatori - è un’occasione importante per coinvolgere e far partecipazione le cittadine e i cittadini, con lo scopo di accrescere la consapevolezza dell’importante patrimonio culturale di cui dispone il territorio".

Come partecipare

Le opere vanno inviate via posta o consegnate a mano (dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 13.30) all’indirizzo via Vittorio Emanuele 353/355 – 90134 Palermo c/o Visitor Center Unesco, in busta chiusa, oppure inviate all’indirizzo mail contest@unescosicilia.it, tramite WeTransfer.com. Per maggiori informazioni cliccare qui.

