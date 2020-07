Forestali, Cisal Sicilia: "Bene tornare a investire sul personale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La decisione dell’Assemblea regionale siciliana di riaprire la stagione dei concorsi per il Corpo Forestale è una buona notizia: investire sul personale, garantendo il turn over, è il primo passo per rendere servizi efficienti ai cittadini e dare energie fresche alla Pubblica amministrazione”. Lo dice Nicola Scaglione della Cisal Sicilia.