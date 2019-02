Concluso il modulo Pon per studenti delle classi terze della scuola media “cittadinanza e costituzione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Concluso, all’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Carini, guidato magistralmente dal dirigente scolastico professoressa Anna De Laurentiis, il Modulo PON destinato agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado rientrante nell’Asse PON FSE “Cittadinanza e Costituzione” dal titolo “Conoscere la storia per vivere la legalità”. Modulo PON, guidato dall’esperto esterno prof. Antonio Fundarò e con tutor il prof. Claudio Gallina, al termine del quale è stato pubblicato il documentario “Rifiutiamoci di rimanere in silenzio. Uomini e donne hanno fatto sentire la loro voce Personaggi eccellenti, diritti, battaglie civili e culturali”. La scuola italiana può e deve essere una palestra di democrazia. Il progetto finanziato dai fondi PON FSE è da inserire in quel percorso di promozione sociale della "Democrazia nelle Regole" e ha proposto iniziative di sensibilizzazione nella sfera della legalità e della costituzione e della cittadinanza democratica.

L’esperto del progetto, il prof. Antonio Fundarò, coadiuvato magistralmente dal prof. Claudio Gallina, tutor dello stesso, ha trattato non solo il tema della legalità legandolo al rispetto e, prioritariamente, alla conoscenza della Costituzione Italiana, ma anche ai rapporti più ampi con l’Europa e col mondo, e con i simboli, uomini e donne, a cui leghiamo alcune delle più importanti battaglie civili e per il riconoscimento di diritti umani. Tra questi Santa Chiara d’Assisi, Lev Tolstoj, Paolo Borsellino, Albert Schweitzer, Aung San Suu Kyi, Gesù, Maometto, Madre Teresa Di Calcutta, San Francesco D’assisi, Nelson Mandela, Simone De Beauvoir, Huda Shaarawi, Malala Yousafzai, Dalai Lama, Alice Milliat, Giovanna D’Arco attraverso Fabrizio De Andrè, Martin Luter King, Mohandas Karamchand, Gandhi, Louis Braille, Mary Wollstonecraft, Bob Dilan, Virginia Wolf, Giovanni Falcone, Claudette Colvin, Whitney Houston, Shirin Ebadi, The Beatles, Rosa Parks, Gertrude Bell, Tommaso Campanella, San Giovanni Paolo II.

Ad interpretare i personaggi, poi trasformati in uno splendido lungo metraggio, dove si alternato gli alunni ad alcuni splendidi film e documentari, Badalamenti Noemi, Bonanno Aurora, Cappellano Sara, Chinnici Giulia, De Bari Aurora, Dorsa Andrea, Durante Sofia, Ferrante Giuseppe, Genova Matilde, Ingargiola Giada, La Barbera Rosario Emanuel, Mannalà Mariagabriella, Marino Sofia, Marzougui Lisa, Miele Giulia, Picone Aurora, Saputo Sofia, Sgroi Maria Luce, Sorce Emanuela, Spinelli Simona, Teriaca Samuele, Troia Morena, Volpes Sofia. Obiettivi del progetto finanziato dall’Unione Europea: promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di diffusione dei principi della legalità mediante i principi della nostra Costituzione, la conoscenza del diritto e della sua evoluzione storica, al fine di alimentare una cittadinanza maggiormente consapevole e più edotta e realizzare un sistema di documentazione delle buone pratiche a sostegno della innovazione. Il DVD prodotto è nato da un’idea di Antonio Fundarò ed è stata resa possibile grazie all’impegno costante e di grande generosità di Antonio Carioti, padre dell’alunno Giorgio, frequentate la classe 4 A della Primaria (plesso Vanni Pucci), che si è occupato del montaggio, del suono e del coordinamento della produzione. Un grazie per la consulenza pedagogica a Consulenza pedagogica al prof. Claudio Gallina, la cui costanza e la cui autorevole consulenza ha impreziosito l’intervento didattico e formativo, all’insegnante dott.ssa Concetta Titti Cancelliere, al prof. Dott. Ric. Filippo Nobile, al prof. Vincenzo Bussa e al prof. Giancarlo Martorana. Entro qualche settimana, in un intervento pubblico, sarà presentato il DVD alla presenza del dirigente scolastico.