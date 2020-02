Concluso al 46° reggimento trasmissioni di Palermo, il 144° corso di diritto internazionale umanitario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 3 al 7 febbraio 2020 si è svolto al 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo, Caserma “Gen. Euclide Turba”, sotto il comando del Col. Franco Culeddu, e con la collaborazione del Centro di Mobilitazione Sicilia del Corpo Militare Volontario CRI, il 144° Corso di Diritto Internazionale Umanitario per Operatori Internazionali Il Corso promosso dalla Commissione Didattica diffusione del Diritto Internazionale Umanitario della Croce Rossa Italiana ha visto impegnati Istruttori D.I.U., Consiglieri Qualificati e Consiglieri Giuridici delle Forze Armate. L'attività formativa ha trattato i principi fondamentali di base del Diritto Internazionale Umanitario, fornendo un quadro formativo sulla protezione accordata dalla Convenzioni di Ginevra alle vittime dei conflitti armati. Si è approfondito su argomenti specifici come mezzi e metodi di combattimento, tipologie di combattenti, prigionieri di guerra, protezione dei civili, feriti, malati, naufraghi e personale sanitario. Al termine del corso il Prof. Massimo Starita di Diritto Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo ha svolto una Lectio Magistralis. La partecipazione dei circa ottanta frequentatori tra Ufficiali, Sottufficiali dell'Esercito Italiano giunti per l'evento da più parti del Paese, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché del personale del Corpo Militare Volontario e delle Infermiere Volontarie C.R.I. Il percorso formativo è stato condotto sotto la docenza e supervisione del Colonnello Pietro Ridolfi Presidente Commissione Didattica Nazionale D.I.U. della Croce Rossa Italiana. Al termine del corso, il Col. Franco CULEDDU, Comandante del 46° Reggimento Trasmissioni, ha ringraziato tutti i partecipanti, i docenti e gli organizzatori auspicando per il futuro analoghe forme di collaborazione.

