Concessione per il Cala Levante e abusi edilizi, assolto dirigente comunale

Niente abuso d’ufficio per l’ex dirigente del Suap in merito alla concessione edilizia per il club Cala Levante di lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura. Il gup Filippo Serio ha assolto perché il fatto non costituisce reato dall’accusa Paolo Bohuslav Basile, oggi ragioniere generale del Comune. Il dirigente, sotto processo per l’autorizzazione in questione, è l’unico imputato che ha optato per il rito abbreviato. Le ipotesi di reato contestate risalgono al periodo compreso tra il 2011 e il 2014, dopo il sopralluogo di un architetto della Soprintendenza secondo il quale alcuni lavori non avrebbero potuto mai essere autorizzati a norma di legge.

Restano sotto processo, con rito ordinario e prossima udienza prevista in autunno, Giovanni Arnone (dirigente generale del dipartimento regionale dell'Ambiente), Gaetano Gullo (dirigente del dipartimento Ambiente), Giovanni Paternò (legale rappresentante della società Punta Levante), Andrea Schirò (responsabile del procedimento e dirigente dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Palermo), Luca Insalaco (dipendente presso l'assessorato regionale al Territorio e legale rappresentante dell'associazione sportiva "Okeanos"), Lucietta Accordino (dirigente del settore urbanistica e edilizia del Comune di Palermo) e Marco Misseri (amministratore unico della società Punta Levante srl