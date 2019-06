Il concertone di Radio Italia "infiamma" Palermo: in 50 mila al Foro Italico

In 50 mila hanno assistito ieri sera al secondo "concertone" di Radio Italia a Palermo: un esercito di giovani provenienti da tutta la Sicilia e di turisti ha sfidato il caldo per partecipare - anima e corpo - allo spettacolo che si è svolto al Foro Italico.

Ad aprire l’evento, presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, la cantante e creator Giulia Penna, artista di Web Stars Channel, salita alla ribalta negli ultimi anni per successi come "Dietro di me" e "Sempre bene": hit da oltre quattro milioni di visualizzazioni complessive su Youtube.

Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo, è stato uno dei più acclamati dal pubblico. Sul palco, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta da Bruno Santori, si sono esibiti anche Achille Lauro, Benji e Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci, Mika e Fiorella Mannoia.

Quest'ultima è stata protagonista si un piccolo fuori programma. Prima di esibirsi con la canzone "Il senso", la Mannoia ha deciso di sfilarsi le scarpe per esibirsi a piedi nudi. L'umidità presente sul palco però ha tradito l'interprete romana, scivolata rovinosamente in diretta televisiva, considerando che il concerto è andato in onda sui canali Discovery, Real Time e Nove, e su Radio Italia Tv. La Mannoia si è fatta una sana risata, si è rialzata, ha terminato l'esibizione e poi ha lasciato il palco sempre a piedi scazi, ma con molta prudenza.

Gallery