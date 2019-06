Concerto Radio Italia, scatta il piano sicurezza: al Foro Italico non più di 44 mila persone

Davanti al palco non più di 44 mila persone e una lunga lista di oggetti vietati: dalle aste per i selfie alle trombette da stadio passando per le lattine e le bottiglie di vetro. Scatttano le misure di sicurezza in vista del concerto di Radio Italia previsto per sabato al Foro Italico.

Il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza ha stabilito che potranno accedere alla piazza fino a 44 mila persone. L’accesso avverrà attraverso alcuni varchi, in entrata e in uscita, e ogni persona sarà controllata (anche zaini e borse) dalle forze dell'ordine con metal detector. L'apertura dei varchi è prevista per le 13. Radio Italia ha inoltre predisposto uno spazio specifico a disposizione dei disabili "con un numero limitato di accessi non riservabili".

C'è poi una lunga lista di oggetti proibiti: trolley, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, giochi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli, oggetti da taglio, catene, bevande alcoliche, stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, animali, aste per selfie e treppiedi, ombrelli, power bank, strumenti musicali, pene e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo, bottiglie di plastica. E ancora sono vietati: apparecchi per la registrazione di audio e video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, gopro, Ipad e tablet, biciclette, skateboard, pattini, overboard, tende e sacchi a pelo. Vietato anche accedere all'area del concerto in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori, che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga; svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, avere atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo; danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto; arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori e altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico, stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Non è prevista l'installazione di maxi schermi in altre zone della città.