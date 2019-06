Il concerto di Radio Italia al Foro Italico, sul palco anche Giulia Penna e i Tre Terzi

Tutto pronto per il grande concerto di Radio Italia di domani al Foro Italico. Ad aprire lo show sarà la cantante e creator Giulia Penna, artista di Web Stars Channel salita alla ribalta negli ultimi anni per successi come "Dietro di me" e "Sempre bene", hit da oltre quattro milioni di visualizzazioni complessive su YouTube.

Per dare il via all’ottava edizione di Radio Italia Live, Giulia porterà sul palco il suo nuovo singolo, "Shake", canzone dedicata all’estate che ha sfondato il milione di contatti in meno di una settimana. Appuntamento per le 19.30, con l’evento che sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. In chiaro, andrà in onda su Real Time, canale 31.

Nel corso del pre show si esibiranno anche i Tre Terzi. La band palermitana porterà sul palco il nuovo brano “Mal d’Africa”, appena uscito e accompagnato dal videoclip (prodotto da Patridà Records, con le riprese di Pietro Vaglica, Mauro Messina, Giovanni Busetta) girato per le strade di Palermo. "L'obiettivo di questo video è quello di abbattere e superare, attraverso la musica e il testo della canzone, le barriere che dividono popoli ed etnie”, racconta Claudio Terzo, voce della band palermitana.