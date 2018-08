Un concerto e una processione, cambia il traffico allo Sperone e all'Albergheria

Un concerto allo Sperone e una processione all'Albergheria comporteranno nelle modifiche al traffico nelle due zone interessate. La polizia municipale informa gli utenti che sabato 25 agosto in occasione dello spettacolo musicale organizzato in piazza Torrelunga è stata emessa un'apposita ordinanza per la regolamentazione temporanea della sosta e della viabilità, vigente da venerdì 24 per l’allestimento del palco.

Lordinanza 1029/18 dispone per "l'intera piazza per il 24 e 25 agosto 2018, istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in ambo i lati per il posizionamento di un palco e chiusura al transito nel tratto compreso tra la via Sperone (esclusa) e Corso dei Mille (escluso) dalle ore 20 sino all'una e comunque sino al termine della manifestazione".

Domenica 26 agosto dalle ore 17 invece è prevista la processione di Maria Santissima Assunta che partirà dalla Chiesa di vicolo San Mercurio (dalla via Generale Luigi Cadorna alla via dei Benedettini) e si muoverà per le strade del quartiere Albergheria.