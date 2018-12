Una gabbia al Politeama: 9 varchi per assistere al concerto di Capodanno

Saranno nove i varchi, questa sera, in piazza Castelnuovo, per potere assistere al concerto di Capodanno di Goran Bregovic, presentato da Red Ronnie. "Tutti i varchi - ha spiegato l'organizzatore Andrea Peria in conferenza stampa - saranno controllati dalle forze dell'ordine. Le persone entreranno, quindi, nella cosiddetta 'gabbia' che potrà contenere 7.500 persone. Tutte le altre persone potranno assistere fuori dall'area circoscritta. Ci saranno controlli molto serrati". Oltre a Bregovic, saranno nove le band locali che si esibiranno sul palco.

Sarà vietata la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, con il conseguente obbligo di versamento delle stesse in bicchieri di plastica, polistirolo e cartone. Nell'area del concerto è vietato, tra l'altro, introdurre bombolette spray, armi, trombette da stadio, fumogeni, catene, ombrelli appuntiti, bastoni e puntatori laser.

La questura ha reso noto che "ogni varco sarà transennato e presidiato da steward dell’organizzazione, assistiti da personale delle forze dellordine, dotati di contapersone e metal detector che effettueranno controlli a zaini e borse. Saranno sottoposti ai controlli anche i cittadini che intendono accedere all’area interessata, anche soltanto per il transito".