Concerto di Capodanno al Politeama: Stadio, Vecchioni, D'Alessio tra gli artisti in lizza

Cresce l'attesa per il concerto di Capodanno in piazza Politeama. Lunedì si conoscerà il nome dell'artista che si esibirà nell'ultimo giorno dell'anno: la commissione istituita presso l'assessorato comunale alla Cultura sta vagliando le proposte pervenute: dieci in tutto, di cui una già esclusa per problemi nella documentazione. Dopo l’analisi dei documenti amministrativi e della proposta culturale, lunedì si valuteranno le offerte economiche.

Secondo le indiscrezioni, i nomi in lizza sarebbero quelli di Roberto Vecchioni, Eugenio Bennato, Mario Incudine, Carmen Consoli, Vinicio Capossela, Gigi D’Alessio, Goran Bregovic, la Pfm, gli Stadio e Alessandro Mannarino. Alcuni, però, sarebbero già impegnati altrove: è il caso di Capossela (a Roma) e la Pfm (a Parma). Disponibile ancora Goran Bregovic, artista scelto dalla Terzo Millennio assieme a Red Ronnie nelle vesti di conduttore.

La decisione finale spetta commissione comunale, che si dovrebbe pronunciare lunedì. Per il concerto di fine anno a piazza Castelnuovo, il Comune ha stanziato in bilancio 250 mila euro.