Concerti serali in piazza al Politeama, cambiano i percorsi degli autobus

Concerti serali in piazza a Palermo. L'Amat comunica una limitazione della circolazione degli autobus in piazza Ruggero Settimo, davanti al Teatro Politeama, nelle giornate di sabato del 23 e 30 giugno; del 7, 21 e 28 luglio e del 4 agosto per consentire lo svolgimento di eventi musicali (Ord. N°688 /OD del 30.05.18). Linee aziendali interessate: 101-102-103-104-106-124-134-806-812-N11-N12-N21.

"Si comunica che - si legge sul sito dell'azienda del trasporto pubblico - nelle suddette giornate di sabato per consentire gli eventi musicali nello spazio antistante al teatro Politeama, dalle ore 20 alle ore 23 - e comunque sino a cessate esigenze, saranno chiuse al transito veicolare le seguenti vie e piazze: piazza Ruggero Settimo; via Emerico Amari; via Turati; via D. Scinà.

Conseguentemente le linee in oggetto effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

Linea 101 Da V.le del Fante verso Staz. C.le: da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

Da Staz. Centrale verso Stadio: normale percorso fino in V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a dx V. Libertà – segue normale percorso.

Linea 102 Da Staz. Notarbartolo verso Staz. C.le: da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

Da Staz. Centrale verso Staz. Notarbartolo: segue il normale percorso

Linea 103 Da J. Lennon verso Porta Felice: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – segue normale percorso

Da Porta Felice verso J. Lennon: Da V. Cavour – V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – segue normale percorso.

Linea 104 Da Parcheggio Basile verso Duca Della Verdura – segue normale percorso

Da Duca Della Verdura verso Basile – da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – segue normale percorso per parcheggio Basile.

Linea 106 Da Parcheggio Emiri verso Stadio: da V. Dante – a dx V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a sx V. Roma – segue normale percorso.

Da Stadio verso Parcheggio Emiri: segue normale percorso.

Linea 124 Da Parcheggio Emiri verso Staz. C.le: segue normale percorso

Da Saz. C.le verso Parcheggio Emiri: normale percorso sino in V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – segue normale percorso per parcheggio Emiri.

Linea 134 Da J. Lennon verso P.zza XIII Vittime: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – P.zza XIII Vittime.

Da P.zza XIII Vittime verso J. Lennon: V. Cavour – V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – segue normale percorso.

Linea 806 Da P.zza Sturzo verso Mondello: – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a dx V. Libertà – segue normale percorso.

Da Mondello verso P.zza Sturzo: da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – V. Roma – segue normale percorso.

Linea 812 Da P.zza Sturzo (cap. provvisorio) verso Montepellegrino: V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Duca Della Verdura – segue normale percorso.

Da Montepellegrino verso P.zza Sturzo (cap. provvisorio): da V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – V. Roma – segue normale percorso.

Linea N11 Da Staz. Centrale verso V. Sarullo: normale percorso fino in V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – segue normale percorso.

Linea N12 Proveniente da P.zza V. Veneto – normale percorso fino in V. Della Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – V. Roma – segue normale percorso.

Linea N21 – Da Staz. Centrale – normale percorso fino in V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. Pasquale Calvi – V. Delle Croci – P.zza Crispi – a sx V. Libertà – a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

N.B. Le suddette linee sino a ultimazione dei lavori di via Roma (programmati da Ord. n° 328 sino al 03/07/2018) , nel tratto compreso tra V. Bentivegna e V. Stabile, devono deviare per: V. Cavour – V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – e riprendere Da P.zza Sturzo come sopra specificato.