Oltre ventimila persone al Conca d'Oro per il Motor Show

Oltre 20 mila i visitatori della prima giornata del Motor Show al Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea. La mattina di veenrdì è stata dedicata ai più piccoli. Oltre 200 alunni degli istituti comprensivi “Giovanni Falcone” e “Principessa Elena” hanno partecipato ai corsi teorici e pratici di educazione stradale e alle lezioni “Primi passi di motocross” con i formatori FMI.

Prove di abilità su fuoristrada, esibizioni freestyle e rally si sono alternati. Ad affascinare il pubblico i modelli che hanno fatto la storia del cinema americano dagli anni ’50 ad oggi, il raduno delle auto storiche con la presenza dell’Automotoclub Storico Italiano (Asi), le moto custom special e custom style Lamborghini, un’affascinante riproduzione della moto cult del film “Mad Max” e i modelli di lusso firmati Ferrari.

Spazio anche alla bellezza. Sono state circa 100 le ragazze inscritte per i casting di “Miss Motor Show”. Al calar del sole i riflettori si sono accessi, infine, per il contest musicale dedicato alle band, che hanno suonato rigorosamente dal vivo. La prima selezione ha premiato il rock degli “Hot Alien Sauce” che volano direttamente in finale. Il vincitore verrà incoronato dai “Roxy”, special guest della serata, eletti migliore band palermitana da Radio Time.

Ieri e oggi grande attenzione per l’Enduro Show - I° Trofeo Conca D’Oro che vede in pista una trentina di partecipanti. Tra questi anche un’importante presenza femminile. Tra i nomi di rilievo Fabio Mossini 38 anni, bresciano, impegnato nel Mondiale enduro dal 2007 al 2012, oggi lavora per Honda Sud America. Presente anche Nicolò Mori, classe 1991, nel 2016 classificato 12° al campionato italiano Enduro assoluti d’Italia Maxxis classe E1 e 15° al campionato mondiale classe E3. Da segnalare anche Anna Sappino che vanta il titolo di campionessa italiana di Enduro, categoria Ladies.