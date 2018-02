Open Fiber, la banda ultralarga raggiunge 38 Comuni del Palermitano

Sono 38 i Comuni del Palermitano connessi alla rete a banda ultra larga di Open Fiber. Oltre a Palermo, vantano una connessione veloce fino a 200 Mega anche Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Cefalù, Cerda, Cinisi, Collesano, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Godrano, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Partinico, Petralia Soprana, Piana degli Albanesi, Pollina, Prizzi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Trabia, Villabate.

In precedenza gli utenti erano serviti dalla linea Adsl, che poteva viaggiare fino ad un massimo di 20 mega e utilizzava il rame: il segnale tendeva a degradarsi man mano che ci si allontanava dall'armadio. La fibra ottica, oltre ad essere più rapida (fino a 200 mega, e potenzialmente in futuro fino anche ai 300) non patisce alcun problema dalla distanza. Dalla centrale viene portata fino in prossimità delle case, negli armadi stradali più piccoli, e capaci di servire dai 200 ai 300 clienti ciascuno. Tim, oltre a posare la fibra, ha realizzato un'infrastruttura di rete sostenibile e innovativa, in grado di garantire velocità di connessione a un gigabit al secondo.

"La presenza di una simile infrastruttura - spiega l'azienda di telefonia - consente oggi di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare così i centri abitati verso il modello di Smart City, grazie a una infrastruttura telefonica di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment". A Palermo, inoltre, grazie alla nuova rete Fiber To The Home, che porta la fibra ottica fino alle abitazioni, è attiva in alcuni quartieri la connessione superveloce a mille Megabit.