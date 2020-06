Viabilità, un piano straordinario per rendere sicure le strade delle Madonie

Via libera a un piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade in dieci piccoli comuni delle aree interne del Palermitano. Sono dodici gli interventi finanziati nell’ambito del FSC 2014-2020 – Patto per il Dud della Regione Siciliana – per un importo complessivo di 1.363.733,54 milioni di euro.

A darne notizia sono il presidente dell'Unione delle Madonie Pietro Macaluso e l’assessore alla viabilità Giuseppe Minutilla. "Finalmente - dicono - dopo anni di colpevole abbandono e grazie agli 80 milioni di euro stanziati dal governo nazionale, i piccoli comuni delle aree interne, hanno avuto la possibilità di poter predisporre piccoli ma significativi interventi per la messa in sicurezza della viabilità comunale e quindi di migliorarne le condizioni di percorrenza. Il tema del degrado del sistema viario e delle quasi impossibili condizioni di collegamento con gli assi ad alta percorrenza è uno dei temi cruciali sui quali l’Unione ha focalizzato il costante e continuo impegno degli ultimi due anni. Un particolare ringraziamento all’assessore Falcone e ai funzionari dell’assessorato da lui diretto, per la consueta disponibilità e la fattiva collaborazione".

"Gli interventi finanziati - commenta Alessandro Ficile, coordinatore tecnico della Snai Madonie - il cui iter procedurale è stato da noi seguito fin dal settembre del 2019 a seguito della delibera con la quale il Cipe appostava le relative risorse finanziarie per i Comuni con meno di 2.000 abitanti delle aree interne del Sud e delle Isole, sono finalizzati alla messa in sicurezza delle strade comunali per agevolare la mobilità e gli spostamenti lungo reti stradali che in molti casi, da anni, versano in situazioni disastrose".



