Prima la laurea oggi la "tessera preziosa", nuovo traguardo per l'ex venditore di rose

Un inizio difficile e tante difficoltà, superate grazie a molto impegno e alla voglia di migliorarsi. Adesso però Rumon Siddique non si ferma più. L'ex venditore di rose arrivato dal Bangladesh, che a ottobre ha conseguito la laurea in Medicina, adesso ha ricevuto anche la "tessera preziosa del mosaico Palermo" dalle mani del sindaco.

Rumon Siddique, 29 anni, è arrivato in Italia nel 1999 e dopo avere vissuto per cinque anni a Mantova, nel 2004 si è trasferito a Palermo. A ottobre la laurea in Medicina e Chirurgia. Un traguardo raggiunto grazie alla generosità del professore Nicola Carlisi, docente di Diritto commerciale all’Università di Palermo e morto a settembre, che ha sostenuto il giovane negli studi.

Ieri pomeriggio Rumon ha ricevuto la "tessera preziosa". Il riconoscimento è stato assegnato ancge ad Alessandro Laura, sassofonista e vincitore del primo premio al concorso internazionale “2018 Rome Grand Prize Virtuoso Competition”; Gabriele Laura, pianista vincitore della seconda edizione concorso “Crescendo: Giovani Talenti della Classica”; Giada Marraro, campionessa europea Taekwondo Cadetti B; Carmelo Criscione, chef del Petit Cafè Nobel; Carla Calò, attrice; Gabriele Marsiglia, campione Italiano di Judo under 15 -Roma 2018 per l'Asd Judo Club Leone.