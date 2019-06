La tessera del mosaico Palermo al campione di scherma paralimpica Claudio Radicello

Riconoscimenti in pedana, ma non solo. Claudio Radicello, atleta paralimpico della Scherma Palermo ha ricevuto dal sindaco Leoluca Orlando la "tessera del mosaico Palermo" per i meriti sportivi finora raggiunti. La cerimonia si è svolta a Villa Niscemi. L'atleta è seguito dai tecnici Giuseppe Pugliese e Federica Passafiume.

