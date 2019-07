Bando per i precari del Comune, Cisl Fp: "Dipendenti hanno già superato una selezione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Cisl Fp ha indetto due assemblee mercoledì 10 luglio, una alle 11 e una alle 16, per illustrare ai precari le modalità e le procedure delle eventuali prove selettive al Comune di Palermo. "Siamo convinti che i dipendenti a tempo determinato abbiano già sostenuto e superato la valutazione delle capacità professionali attraverso prove specifiche per singolo profilo - affermano Margherita Amiri e Mario Basile, segretario provinciale e responsabile dipartimento Enti locali della Cisl Fp Palermo Trapani, insieme al gruppo Rsu al Comune di Palermo - quindi, a nostro avviso, sono già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che disciplina le procedure di stabilizzazione. Daremo comunque il nostro supporto fornendo a tutti i lavoratori precari interessati, le informazioni necessarie sulle procedure a cui dovranno attenersi e sulle modalità delle prove selettive che eventualmente si espleteranno".

Le assemblee si terranno nella sede provinciale in piazza Castelnuovo, 35. La segreteria provinciale sarà disponibile tutti i pomeriggi, dal lunedì al giovedì, dalle 16 alle 19 per fornire a tutti i lavoratori ogni informazione utile. "Continuano a restare irrisolti - aggiungono Amiri, Basile e il gruppo RSU - nodi essenziali quali quello della stabilizzazione degli altri precari Asu, che noi da tempo sollecitiamo, così anche dell’aumento delle ore di tutti i lavoratori part- time e della riqualificazione del personale attraverso le progressioni verticali".