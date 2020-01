Asili comunali, apertura straordinaria degli uffici nell'ultimo giorno per le iscrizioni online

Domani, ultimo giorno per le iscrizioni agli asili e alle scuole dell'Infanzia, gli uffici del Comune rimarranno aperti per supportare i genitori che non hanno ancora provveduto a inoltrare l'istanza online.

Lo rende noto l'assessorato comunale alla Scuola, guidato da Giovanna Marano, che prova così ad andare incontro alle famiglie che hanno poca dimestichezza con la procedura telematica. Sarà possibile presentare le iscrizioni online appoggiandosi alle Ude (Unità didattiche educative). Dalle 9 alle 12 saranno aperte le sedi di via Lincoln 144 (Palazzo Barone), via Paratore 13, via Galilei 36, via Germania 8; mentre il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00 saranno aperte al pubblico solo la prima e la quarta Ude, cioè via Lincoln e Via Germania.

Ad ogni buon conto, la procedura rimarrà attiva fino alle 24 di domani. Basta collegarsi al Portale Scuola (portalescuola.comune.palermo.it), per presentare la domanda digitale. A stilare le graduatorie sarà infatti direttamente un cervellone elettronico, sulla scorta dei documenti caricati: Isee, componenti nucleo familiare ecc...