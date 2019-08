Comune, come presentare domanda per le supplenze nelle scuole dell’Infanzia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Comune ha reso noto che fino a martedì 10 settembre possono essere presentate le domande per l’inserimento nella graduatoria generale per il conferimento delle supplenze nelle scuole dell’Infanzia comunali per gli anni scolastici 2019/2022.

Le istanze dovranno essere inviate all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili - Servizio Attività Rivolte All’Infanzia – via Notarbartolo, 21/A – 90144 Palermo, a mezzo Racc. R.R.(farà fede la data del timbro postale), o a mezzo pec all’indirizzo servizinfanzia@cert.comune.palermo.it, ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizinfanzia@comune.palermo.it, debitamente sottoscritte e corredate della copia del documento di riconoscimento.

L’avviso, la modulistica e l’elenco delle Scuole dell’infanzia sono disponibili alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=24276.