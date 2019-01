Coop e servizi sociali, risorse statali in arrivo: pronti 3,5 milioni per pagare gli arretrati

L’arrivo venerdì scorso nelle casse del Comune dei 25 milioni che lo Stato doveva versare da alcuni mesi per stipendi del personale ha permesso di sbloccare alla fine della scorsa settimana decine di mandati di pagamento che erano fermi per la mancanza di disponibilità di cassa. Si procederà quindi al saldo, fra gli altri, di pagamenti di circa 3,5 milioni di mandati per la spesa sociale, in favore di enti privati che svolgono servizi in convenzione. Si tratta in particolare di cooperative ed enti del terzo settore che gestiscono comunità e servizi di assistenza.

“Con questi pagamenti – afferma l’assessore comunale Giuseppe Mattina – nel 2018 raggiungiamo la quota di circa 14 milioni di euro materialmente erogati agli enti privati, con un incremento di oltre il 15% rispetto agli anni scorsi. Comprendiamo perfettamente - prosegue l’assessore - le difficoltà attraversate da enti e operatori sociali, che spesso arrivano ai limiti della sostenibilità, e per questo stiamo progressivamente cercando di migliorare il sistema che si scontra con una burocrazia e norme di verifica e controllo certamente non adatte al settore degli interventi sociali”. A metà ottobre un gruppo di 10 funzionari amministrativi era stato trasferito con disposizione del Sindaco da diversi uffici dell’assessorato alla Cittadinanza sociale per supportarne l’attività.

Il Sindaco tiene a fare una precisazione e scarica tutta la responsabilità sul Governo nazionale: “I ritardi nei trasferimenti statali hanno creato a cascata dei problemi per l’amministrazione comunale, ma con grande tempestività e anche disponibilità da parte di tutti i funzionari coinvolti, si sta provvedendo a trasmettere alla tesoreria i pagamenti, perché il 2019 possa cominciare con qualche preoccupazione in meno per i tanti operatori e lavoratori che negli enti del terzo settore svolgono servizi essenziali per la comunità”.