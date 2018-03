Comune, pubblicato bando per l'assegnazione delle borse di studio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo il bando per l'assegnazione di borse di studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione, per l'anno scolastico 2017/2018.

L'istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata, entro e non oltre il 16 aprile 2018 e dovrà essere presentata esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata dallo studente.

Modulo di domanda, bando e circolare recante disposizioni attuative - emanati dall'Assessorato Istruzione Regione Siciliana - alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=17516 .