Rap, contratto di servizio scaduto: scatta la mini proroga in attesa del rinnovo

Mini proroga del contratto di servizio tra Comune e Rap. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'ordinanza, su proposta del dirigente del servizio Ambiente e dell'assessore al ramo, che allunga di tre giorni il contratto scaduto ieri. E ciò nelle more che il Consiglio comunale approvi il nuovo contratto di servizio, della durata di 15 anni, con l'ex municipalizzata che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nel nuovo accordo non figura più la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, che l'amministrazione comunale esternalizzerà ai privati. "I tempi presumibili per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della nuova convenzione - sia pure già da giorni in discussione - e la successiva stipula, non sono compatibili con l’esigenza di evitare soluzioni di continuità nell’espletamento del servizio di igiene ambientale e degli altri servizi integrativi" scrive il dirigente Francesco Fiorino, che "al fine di evitare l’insorgere di emergenze ambientali, igienico-sanitarie e di ordine pubblico e sociale", ha proposto al sindaco una "proroga di tre giorni a decorrere dal 1 luglio".

Il sindaco ha così firmato l'ordinanza che consente alla Rap di "svolgere i servizi di igiene ambientale, comprensivi della raccolta, rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché degli interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di servizio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Consiglio comunale però c'è chi, come Ugo Forello (gruppo Oso), sostiene che servirebbe "una proroga più lunga". "Abbiamo bisogno di tempo - prosegue il consigliere - per emendare e migliorare il contratto di servizio con la Rap. L'amministrazione ha deciso dare ai privati la manutenzione stradale ordinaria, ma intende lasciare a Rap quella straordinaria. Secondo noi invece va tolta anche questa". Stiamo parlando di 3,8 milioni in più rispetto alla cifra (finora 128 milioni) "coperta" dalla Tari: "Nel dettaglio - illustra Forello - 1 milione per il cosiddetto monitoraggio e 2,8 milioni per gli interventi. Non siamo d'accordo e non lo è anche la Rap".