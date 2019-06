Festa al Comune di Petralia Sottana, stabilizzati 38 lavoratori precari

Sono stati stabilizzati i 38 precari del Comune di Petralia Sottana. Lo rendono noto Giovanni Conigliaro (Fp Cgil) e Salvatore Badami (Cisl Fp), che hanno seguito l’iter che ha portato alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato.

Il sindaco di Petralia Sottana, Leonardo Neglia, ha espresso soddisfazione per questo risultato, frutto della sinergia fra amministrazione municipale e sigle sindacali. “E’ una giornata storica - ha commentato il primo cittadino - per questo ente e per questo personale che regge interi uffici”.

“È il completamento di un lungo percorso - hanno aggiunto Conigliaro e Badami - finalizzato a dare certezze a questi lavoratori che da anni garantiscono servizi indispensabili per la cittadinanza”.