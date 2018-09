Comune, servizio Dignità dell'abitare: ricevimento sospeso dal 17 al 28 settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il servizio Dignità dell'abitare sospenderà il ricevimento del pubblico da lunedì 17 a venerdì 28 settembre. Potranno essere consegnati al personale di portineria esclusivamente le istanze per la sanatoria ed i codici Iban per il contributo Integrazione Affitto 2014.

Per lo stesso periodo sarà sospeso il ricevimento del pubblico per le unità organizzative che si occupano di gestione amministrativa e contabile negli uffici del settore RisorseiImmobiliari di via Gerardo Astorino 36.