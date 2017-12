Natale, Orlando visita la Missione "Speranza e Carità"

Il sindaco Leoluca Orlando ha visitato la "Missione Speranza e Carità" di Biagio Conte per il tradizionale scambio di auguri per il nuovo anno. "Questa - ha detto Orlando - è stata anche occasione per esprimere la mia gratitudine per l’impegno di fratello Biagio, di tutti i volontari della Missione e nel ricordo di Padre Pino Puglisi. Un impegno che vede e vedrà sempre il Comune a fianco di questi nostri concittadini che tanto realizzano per assistere chi ha più bisogno e garantire a tutti dignità e diritti"

Oltre all'assessore alle Attività sociali, Giuseppe Mattina, erano presenti i rappresentanti di alcune associazioni cittadine di volontariato e una delegazione di Scout di Palermo, Carini e Paternò".