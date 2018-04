Cittadini e Comune a confronto per la Palermo di domani: al via il "Laboratorio cittadino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stamattina a Palazzo delle Aquile è stato presentato, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dall’assessore alla Partecipazione Giuseppe Mattina, il calendario dei laboratori della città e la campagna di comunicazione “COM PA” Comunità e partecipazione che annuncia il laboratorio di Palermo.

“Per continuare a far crescere la partecipazione - dice Orlando - che si è organizzata con gli elettori di town meeting, si realizza, con questo programma appunto, comunicazione e partecipazione che coinvolge i cittadini. Ed è una straordinaria occasione di ascolto quartiere per quartiere, piazza per piazza, borgata per borgata, che serve a dare un messaggio molto chiaro che la partecipazione è importante, è fondamentale ed è in qualche modo il vero sale della democrazia. Quindi incontri di consigli di circoscrizione fuori dalla sede istituzionale, così abbiamo convenuto con i presidenti delle circoscrizioni, per dare fino in fondo chiaro il messaggio che partecipare è importante; l'abbiamo fatto già a Santa Chiara, a Ballarò, al Capo, alla Vucciria, pertanto andiamo avanti su questa strada in tutte le circoscrizioni della città”.

"Il 'Laboratorio Cittadino' - aggiunge Mattina - nasce al fine di rafforzare processi partecipativi che mirano alla valorizzazione del capitale umano della nostra città attraverso la promozione di iniziative che abbiano come protagonisti la cittadinanza, sia nelle sue forme associative che come singoli individui. Attraverso il coinvolgimento diretto delle circoscrizioni, è intendimento dell’amministrazione rendere sempre di più i cittadini parte attiva dei processi decisionali e nella gestione del territorio che abitano. Una partecipazione non solo finalizzata all’ascolto, ma anche a garantire adeguati strumenti di empowerment della comunità in una logica di co-responsabilizzazione non mediante meccanismi formali di richiesta parere-espressione di voto ma di confronto".

Alcune questioni sono emerse da Partecip@ttivi e hanno costituito la base di partenza per costruire il format e individuare i contenuti degli otto laboratori tematici. I laboratori valorizzano otto differenti modi di vedere e vivere la città mettendo a fuoco luoghi, persone ed esperienze esistenti; esperienze magari piccole ma sempre significative e, perciò, meritevoli di essere conosciute meglio, raccontate e sostenute dalla cittadinanza e dall'Amministrazione. Questa nuova iniziativa serve a dare continuità e a rendere concreti i risultati di Partecip@ttivi: sulla base dei risultati delle innumerevoli attività realizzate sono state messe a fuoco le otto aree tematiche del nuovo progetto:

La città dello sport: sport popolare e di base nello spazio pubblico;

La città delle culture: le periferie, le biblioteche per i bambini e la cultura per tutti;

La città dei talenti;La città dell'accoglienza;

La città che si muove: tram per tutti e pedonalizzazioni;

La città con i turisti;

La città e la dignità dell'abitare;§

La città con il mare.

L'appuntamento prossimo è il 27 aprile al Parco della Salute per il primo laboratorio.