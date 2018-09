"Dimostrano senso civico e grande impegno quotidiano": encomio per due dipendenti Rap

Nel corso del tempo hanno mostrato un "costante impegno sul lavoro, all’insegna del senso civico verso i residenti e la propria città, nello specifico per il Cassaro Alto". Per questo motivo il sindaco Leoluca Orlando ha consegnato un attestato di benemerenza a due operatori ecologici della Rap, Carmelo Di Blasi e Gioacchino Ganci. La consegna è avvenuta durante la terza edizione de “La festa dell’onestà” organizzata per ricordare il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, dopo 36 anni dal suo omicidio. Premiati anche esponenti delle forze armate e di polizia.

Presente alla cerimonia l’amministratore unico Rap Giuseppe Norata. “Sono orgoglioso che questi riconoscimenti vengano avvertiti dall’esterno. L’azienda ha uomini che quotidianamente svolgono un ottimo lavoro con dedizione, facendo sì che strade, cortili e spazi pubblici restano puliti, e a loro va il mio personale plauso. Nel rispetto dei lavoratori onesti e della città – ha detto Norata- non transigeremo sui pochi che non lavorano o non fanno bene il proprio dovere. Su questi ultimi ricorreremo alle verifiche e se è il caso alle sanzioni”.

Solo sabato mattina Norata, avendo personalmente riscontrato delle anomalie nella pulizia di un tratto di via Castellana, ha chiesto di individuare gli operatori che servivano la strada per i dovuti accertamenti.