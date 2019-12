Arancine e sigarette indigeste per commessi comunali, Orlando: "Saranno trasferiti"

Quel pasto consumato davanti a tutti, telecamere incluse, durante l'orario di servizio a Palazzo delle Aquile e la sigarette fumata in una stanza riservata alle donne che allattano costeranno caro ad alcuni commessi comunali. Alla polemica mediatica - i lavoratori erano stati immortalati dalle telecamere de La7 - seguono infatti i provvedimenti disciplinari. Il sindaco in persona ha annunciato che saranno identificati e si procederà con le sanzioni previste dal contratto, compreso il trasferimento in altra sede.

Fatale per loro è stato il giorno di Santa Lucia, tanto cara ai palermitani anche per la tradizione di mangiare le arancine. Un inviato del programma "Non è l'Arena" era nella sede del Comune per un servizio su un consigliere ed è stato accolto dai commessi impegnati a mangiare le arancine. Ma non solo. uno di loro si è anche concesso una sigaretta. E, quando gli è stato fatto notare che esiste il divieto di fumo nei pubblici uffici, la risposta è stata delle peggiori: "Fatti i ca*** tuoi".

A stretto giro la reazione del presidente del Consiglio comunale, che ha avviato accertamenti. Adesso la nota dell'Amministrazione "A seguito della diffusione di immagini che ritraggono alcuni dipendenti in servizio a Palazzo delle Aquile in atteggiamenti poco consoni al ruolo e al luogo - si legge - il sindaco Leoluca Orlando ha disposto che tramite l'Ufficio di Gabinetto siano effettuati gli accertamenti relativi all'identità degli stessi, procedendo all'assunzione di adeguati provvedimenti sanzionatori previsti dal contratto e al loro trasferimento presso altre sedi".

"Nessun dipendente, quali che siano ruolo e funzioni - tuona Orlando - può dimenticare di essere sempre e comunque espressione dell'Amministrazione comunale. Comportamenti e atteggiamenti in contrasto con l'immagine e il decoro delle istituzioni e, ancor più, comportamenti lesivi delle norme di tutela della salute pubblica, non sono e non saranno tollerati, ma piuttosto sanzionati secondo quanto previsto dal contratto collettivo".