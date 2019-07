Comune, sportelli per cambio domicilio chiusi dall'8 al 12 luglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Comune ha reso noto che da lunedì 8 luglio e fino a venerdì 12, gli sportelli relativi al cambio domicilio per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri resteranno chiusi e verrà sospeso il ricevimento pubblico. I cittadini potranno rivolgersi alle postazioni decentrate.

Resterà attivo il servizio prenotazioni e accettazioni pratiche di iscrizione anagrafica per i cittadini stranieri. La variazione è stata disposta per consentire le attività di subentro nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), indispensabile per il rilascio della Carta d'identità elettronica, il cui avvio è previsto il 16 settembre 2019.

"Il passaggio in Anpr - spiega l'assessore ai Servizi demografici, Giuseppe Mattina - è un percorso di unificazione che consente di far dialogare i sistemi delle diverse città e del ministero, di standardizzare le procedure, di garantire la certezza dei dati, di snellire i tempi dei procedimenti anagrafici, nonché di emissione dei certificati. Il tutto, nell'ottica di un miglioramento dei servizi resi e di una maggiore semplificazione dei processi amministrativi".