Amianto abbandonato in strada, appalto da 15 mila euro per la rimozione

Troppi rifiuti pericolosi abbandonati per le strade di Palermo. Il Comune ha pubblicato un bando per l'affidamento del servizio "di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi in cemento amianto (coperture, serbatoi, canne fumarie), abbandonati in modo incontrollato e abusivo in aree, strade e immobili di proprietà comunale". L'importo complessivo è di 15.000 euro oltre iva. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 4 settembre, alle 10.

Maggiori informazioni al link: https://www.comune.palermo.it/bandiegare_det.php?id=4702&sel=3