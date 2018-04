Comune, spettacoli teatrali all'ombra dei monumenti Unesco: pubblicato bando

Il Comune cerca operatori a cui affidare la realizzazione di attività teatrali nei siti Unesco o in loro prossimità. Il dirigente del settore Sviluppo strategico del Comune ha predisposto un avviso per la manifestazione di interesse per "l’affidamento di attività teatrali e/o laboratoriali presso teatri siti all’interno o in prossimità del percorso arabo-normanno, sia allo scopo di rafforzare l’immagine e la visibilità della Città di Palermo e migliorare l’accoglienza dei turisti, sia per animare culturalmente il territorio compreso nell’itinerario Unesco”.

Il valore del servizio comprensivo di progettazione, ideazione e realizzazione, da indicare nella proposta, non dovrà superare il valore commerciale di 20 mila euro, Iva compresa.

Gli operatori del settore teatrale interessati, in possesso dei requisiti di legge per contrattare con le pubbliche amministrazioni, potranno presentare delle proposte progettuali da realizzare presso teatri nella loro disponibilità. Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le 12 del 10 maggio 2018.