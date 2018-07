Comune, online l'avviso di accreditamento per attività in favore dei disabili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stato pubblicato sul sito del Comune, l’avviso pubblico per l’accreditamento distrettuale di soggetti organizzatori e gestori di attività a favore di persone con disabilità. Il distretto SS N.42 intende accreditare le organizzazioni che operano in favore di persone con disabilità e che beneficiano di progetti individuali ai sensi dell’art.14 L.328/2000.

Possono presentare domanda di iscrizione le associazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte negli albi/registri regionali (associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare) cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, costituiti con sede legale/operativa nel territorio distrettuale e che svolgono la propria attività sociale nell’ambito della disabilità con comprovata esperienza da almeno 5 anni nell’ambito delle attività socio-educativo-sportive.

Le istanze per l’accreditamento dovranno pervenire a mezzo posta elettronica personefragili@cert.comune.palermo.it – ufficioh@comune.palermo.it L’accreditamento e la successiva sottoscrizione del patto di accreditamento non comporta l’affidamento delle prestazioni, che è subordinato al finanziamento delle risorse finanziarie. L’avviso non ha scadenza. Tutta la modulistica inerente il servizio è disponibile sul sito internet del Comune.