Niente eventi sportivi nelle aree pedonali, il Comune: "Puntiamo su decoro e vivibilità"

Isole pedonali off limits per gli eventi sportivi, per consentire al Comune d'installare panchine e arredi fissi. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando, cha ha preannunciato un provvedimento "con il quale eventuali manifestazioni sportive, podistiche o similari, saranno organizzate su percorsi diversi da quelli pedonali".

Una decisione che si pone in linea con lo stop alle manifestazioni commerciali, inclusi gli eventi temporanei di enogastronomia come il festival del gelato o lo street food fest, in via Maqueda, da piazza Verdi ai Quattro Canti e in corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la cattedrale e l'incrocio con via Roma.

“L’amministrazione comunale - dice oggi il primo cittadino - renderà permanenti gli arredi dislocati nelle aree pedonali al fine di garantire la piena fruibilità e il decoro di queste zone. Pertanto saranno vietate, salvo eccezionali situazioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico, tutte quelle manifestazioni non compatibili con la fruizione pedonale. In questo modo daremo maggiore visibilità e vivibilità in uno schema più equilibrato a diverse aree della nostra città”.