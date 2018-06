Comune, Amap e Amg confermate nei direttivi Utilitalia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta oggi a Roma l'Assemblea di Utilitalia, (associazione che riunisce le aziende italiane che forniscono servizi legati ad Acqua, Energia e Rifiuti e che partecipa ai tavoli governativi su questi temi nonché alle trattative con Arera- Autorità energia).

L'assemblea ha riconfermato le due aziende palermitane Amap e Amg nei rispettivi direttivi di settore. Amap è stata anche confermata nella giunta esecutiva dell'associazione. Durante l'assemblea, un particolare apprezzamento è stato espresso proprio per lo sviluppo aziendale di Amap e per la sua trasformazione di fatto in azienda di area vasta.

"A livello nazionale - afferma il sindaco Orlando - si conferma come anche negli ambiti più qualificati e di settore, il lavoro svolto in questi anni a Palermo sia apprezzato e riconosciuto per i risultati ottenuti sul campo. Si conferma e viene riconosciuto che aziendepubbliche votate a garantire servizi pubblici possono essere efficienti e competitive. Alla dirigenza di Amap e di Amg, ai rispettivi organismi direttivi e a tutti i lavoratori devono quindi andare non solo i complimenti ma soprattutto il ringraziamento di

tutta l'Amministrazione comunale".