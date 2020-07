Orlando incontra studenti tunisini e palestinesi: "Palermo è capace di dialogo e confronto"

Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Politiche giovanili e alle Relazioni internazionali, Paolo Petralia Camassa, hanno incontrato stamani, a Palazzo delle Aquile, una delegazione di studenti provenienti dalla Tunisia e dalla Palestina, impegnati in un corso di doppia laurea tra la propria università di provenienza e quella di Palermo, dove studiano relazioni internazionali, migrazioni e diritti umani. Ad accompagnarli, la professoressa Serena Marcenò, delegata del rettore per l’Internazionalizzazione.

"Un incontro - ha sottolineato il sindaco - che conferma la capacità di dialogo e di costruzione di relazioni istituzionali internazionali della città, anche in ambito accademico ad alto livello. Incontro e dialogo che contribuiscono in modo determinante alla crescita e all'arricchimento culturale dei nostri studenti e, più in generale, del mondo della cultura".

“La grande fortuna di Palermo – ha detto l'assessore Petralia Camassa - è non solo quella di essere una città ospitale, ma anche di essere una città che regala la possibilità di crescere culturalmente e questo, per studenti che non vivono giornalmente il nostro territorio, è percepito e percepibile. Gli stessi ragazzi hanno confermato la sensazione di trovarsi in una città aperta, ospitale, che ti fa sentire a casa. Si conferma la prospettiva della crescita internazionale di Palermo, che va di pari passo con la crescita internazionale dell’Università”.