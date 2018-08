Comune, le notizie in tempo reale arrivano con l’app Telegram

Informazioni in tempo reale con l’app di Telegram per il Comune di Palermo. L’amministrazione palermitana infatti ricorda ai cittadini che è possibile ricevere in tempo reale e gratuitamente sul proprio smartphone, tablet o pc tutte le notizie urgenti riguardanti Protezione civile, emergenze, allerta meteo, interruzioni o modifiche alla viabilità ed ogni altro evento che sia necessario comunicare tempestivamente alla popolazione.

Il canale @ComunePalermo è rivolto soprattutto ad operatori della stampa e dell’informazione per comunicazioni urgenti. La APP Telegram può essere scaricata da Google Play, Apple Store oppure all’indirizzo www.telegram.org.