Ficarazzi, dipendenti del Comune in rivolta: "Da giugno senza stipendio"

"I lavoratori del Comune di Ficarazzi non percepiscono da giugno lo stipendio". La denuncia arriva da Marcello Lo Cascio, responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani, che aggiunge: "Nonostante le rassicurazioni del sindaco, a oggi nulla è pervenuto in busta paga. La situazione sta diventando davvero difficile per i dipendenti e le loro famiglie che si trovano senza emolumenti già da qualche mese. Non è più tempo di promesse, va trovata subito una soluzione". La Cisl Fp Palermo Trapani ha dichiarato lo stato di agitazione.