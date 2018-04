Comune di Prizzi premiato per la raccolta differenziata

A Catania con il ProgettoConfort sono stati premiati i Comuni che rappresentano un modello di riferimento per la raccolta differenziata. Tra gli enti locali che hanno avuto questo riconoscimento c'è Prizzi con il 64,57% .

"Il primo applauso va alla stragrande maggioranza di noi cittadini e dei nostri operatori ecologici per il lavoro svolto. La TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Con la determinazione delle tariffe TARI deve essere assicurato un gettito tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti - dice Davide Grassedonio, coordinatore dell'UDC di Prizzi -. Sorge spontanea la domanda come mai le tariffe TARI di Prizzi sono cosi alte? Pur avendo effetti positivi la raccolta differenziata, che va nella direzione di abbassare i costi questo non accade. E' il secondo anno consecutivo che il comune di Prizzi viene premiato, ma a pagare sono sempre i cittadini".