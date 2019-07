Gangi avrà il centro comunale di raccolta rifiuti, sì a lavori per 612 mila euro

Aggiudicata a Gangi la gara per la realizzazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti (Ccr) di contrada Pascovaglio (accanto all’isola ecologica esistente). A realizzare i lavori, per 612 mila euro, sarà l’impresa Tecno Costruzioni srl di Gangi.

Il Ccr consentirà di migliorare la gestione della raccolta e offrirà un servizio in più ai cittadini che potranno conferire, differenziando i rifiuti, tutti i giorni della settimana. Intanto la percentuale della raccolta differenziata nel mese di giugno è arrivata al 58%.

"Grazie alla professionalità del nostro ufficio tecnico - dice il sindaco Francesco Migliazzo - è stato velocizzato l’iter per la realizzazione del Ccr, una corsa contro il tempo, quella degli uffici, al fine di garantire che i lavori siano rendicontati entro il 31 dicembre, l’opera ci consentirà di migliorare notevolmente il sistema di gestione dei rifiuti. Sono stati giorni intensi, abbiamo lavorato alacremente per accelerare la realizzazione di opere importanti per la nostra comunità come le due importanti arterie di collegamento Gangi-San Mauro e Gangi-Castel di Lucio, due tratte che collegano il nostro Comune con il territorio nebroideo. Presto – conclude Migliazzo - si procederà anche a un intervento già programmato, dalla Protezione civile regionale, per la pulizia del Torrente Gangi".

