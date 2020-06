Rap, appello dei sindacati al Comune: "Si approvi nuovo contratto garantendo continuità"

"Il Consiglio comunale non metta a rischio la continuità aziendale e dia serenità ai lavoratori approvando il nuovo contratto dato che la scadenza è domani. Irresponsabile immaginare proroghe che saranno solo in danno di lavoratori e cittadini. Prevalga il senso di responsabilità". Così i sindacati di Rap con le Rsu della Fit Cisl, Uil Trasporti e Filas intervengono sul rinnovo del contratto di servizio già scaduto ad agosto dello scorso anno e prorogato due volte fino a domani 30 giugno. Il contratto è in discussione a Sala delle Lapidi. "Irresponsabile non garantire la continuità aziendale e il futuro dei circa 1800 lavoratori - dicono i sindacati - Domani scadrà la seconda proroga, finalmente il contratto nuovo è arrivato in aula, garantire 15 anni di servizio pubblico e gestione pubblica dovrebbe essere l'obiettivo di tutte le parti al di là di interessi di altra natura. Prevalga il senso di responsabilità, i lavoratori non resteranno spettatori passivi".

