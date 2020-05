Comune, al via le iscrizioni alla Consulta delle biciclette

Da oggi è possibile inoltrare la domanda per l'adesione alla costituenda "Consulta comunale delle ciciclette", approvata dal Consiglio comunale nei giorni scorsi. L'avviso, rivolto a enti, associazioni, organizzazioni sociali e culturali, singoli cittadini e cittadine di età superiore a 16 anni, residenti nel Comune di Palermo e che nello stesso esercitino stabilmente la propria attività di lavoro o di studio, è stato

pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Le istanze di partecipazione alla costituenda Consulta dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione

dell'avviso. Info e dettagli al seguente link: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=27448

Per il sindaco Leoluca Orlando "Siamo sicuri che risponderanno all'appello tantissime persone e associazioni, che esprimono quella

sensibilità ormai diffusa in città per la mobilità sostenibile e dolce".