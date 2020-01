Comune in campo contro la dispersione scolastica: si cercano psicoterapeuti ed educatori

Opportunità di lavoro per psicoterapeuti ed educatori professionali. L’area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili - unità operativa Dispersione Scolastica - del Comune ha avviato una procedura per la selezione di otto psicoterapeuti e otto educatori professionali socio-pedagogici da impiegare in attività a favore di minori a rischio, per prevenire e combattere il fenomeno della dispersione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del capoluogo.

In particolare, le figure professionali richieste sono le seguenti:

- psicoterapeuta per l'attivazione, presso le scuole, di sportelli di consulenza e supporto per alunni e genitori, volti a fornire assistenza per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio legate a svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o a problematiche emotivo-relazionali;

- educatore professionale socio-pedagogico: al fine di fornire un sostegno alle famiglie in situazione di deprivazione socio-culturale o

con difficoltà organizzative legate a problemi di lavoro e ad esigenze familiari.

Per la partecipazione alle selezioni come psicoterapeuta, oltre ai requisiti generali, sono richiesti la laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia oppure la laurea in Psicologia secondo il vecchio ordinamento, con votazione riportata; la specializzazione in Psicoterapia e l'iscrizione all’albo deglipsicologi, con data di iscrizione.

Per quanto riguarda quella come educatore professionale, invece, si richiede la laurea specialistica o vecchio ordinamento in: Scienze

dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Scienze del Servizio Sociale, Pedagogia o corsi di laurea equipollenti.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente i modelli a disposizione sul Portale della Scuola

https://portalescuola.comune.palermo.it dovrà essere inoltrata entro e non oltre le 12 del 17/01/2020. Maggiori informazioni sul bando al link: https://portalescuola.comune.palermo.it/bandi-e-avvisi/