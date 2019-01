Comune, bandiere a mezz'asta per l'omicidio del sindaco di Danzica

Saranno esposte a mezz'asta le bandiere negli edifici comunali oggi e domani in segno di lutto per la morte di Pawel Adamowicz, sindaco della città polacca di Danzica. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando ricordando che Adamowicz è stato fra i promotori del Global Parliament of Mayors, associazione di città impegnate per lo sviluppo urbano orientato al dialogo, all'incontro fra culture e alla sostenibilità.

"Pawel è rimasto vittima - afferma Orlando - di un clima di violenza e odio, contro il quale si è impegnato, facendo della sua città un modello di accoglienza e partecipazione, contro la deriva populista del suo paese".