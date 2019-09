Il pasticciere dei vip Terranova torna nella sua Bagheria: "Porto i dolci siciliani nel mondo"

Lo hanno definito il pasticciere dei vip. Giacomo Terranova, bagherese di nascita ma noto il tutto il mondo e con diversi negozi a Londra, è tornato nella sua città natale e ha incontrato il sindaco Filippo Maria Tripoli. Il primo cittadino ha voluto conoscerlo "per ringraziarlo per la visibilità che offre alla maestria bagherese, nell’ambito della pasticceria, in tutto il mondo".

Terranova ha raccontato dei numerosi vip per i quali ha realizzato le sue leccornie: dall'ex premier Silvio Berlusconi all’allenatore dell'Inter, Antonio Conte, dal cantautore Claudio Baglioni al campione del mondo Claudio Gentile.

Esperto nel settore della ristorazione, ed in particolare nell’ambito della pasticceria, Jack Terranova ha maturato un’esperienza quarantennale e si è dedicato anche alla formazione professionale per giovani cuochi e pasticcieri. Si occupa prevalentemente di riorganizzazione e inaugurazioni di aziende di grandi e medie dimensioni a carattere nazionale e internazionale.

"Il mio obiettivo – spieg Terranova al primo cittadino – è quello di far conoscere la pasticceria siciliana in tutto il mondo e di poter formare i giovani a questa che è una vera e propria arte". Jack ha lavorato con i migliori maestri e accademici siciliani, da Salvatore Cappello a Luigi Biasetto, ha tenuto corsi in tutta Italia e porta alto il nome di Bagheria nel mondo.

