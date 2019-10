Bagheria accoglie i suoi "figli" celebri: sindaco riceve Anna Incerti e Davide Rizzo

Uno si è laureato campione del mondo di biliardo, l'altra ha vinto la mezza maratona di Palermo raggiungendo il sesto oro. Davide Rizzo e Anna Incerti, entrambi bagheresi, sono stati ricevuti dal sindaco Filippo Maria Tripoli.

Anna Incerti, 39 anni e atleta delle Fiamme Azzurre, si è presentata al palazzo comunale con l'allenatore Tommaso Ticali. Ha ricevuto una pergamena celebrativa per il successo conseguito. Il sindaco e l’assessore allo Sport Angelo Barone hanno ringraziato la campionessa e il coach "per il loro impegno e la visibilità regalata alla città".

Rizzo, tesserato presso il Csb di Ariano Irpino, ha vinto numerose gare regionali e nazionali prima di conquistare il titolo più ambito. Il sindaco e lo sportivo hanno discusso della possibilità di organizzare un campionato di biliardo a Bagheria e Rizzo ha chiesto all’amministrazione comunale una sorta di gagliardetto omunale da apporre sulla maglia che userà per le competizioni.

"Siete il nostro orgoglio, ci abituate a continui successi - ha concluso il sindaco –vi ringrazio per i vostri sforzi, la voglia di emergere che vi anima, perché è di esempio per tanti giovani e di promozione per la città".