Festa al Comune di Aliminusa, stabilizzati i precari storici

Al via la stabilizzazione dei precari del Comune di Aliminusa: venti lavoratori hanno firmato i contratti a tempo indeterminato dopo oltre due decenni di precariato. "Abbiamo seguito costantemente questo processo - dice il Csa Cisal - e siamo soddisfatti del risultato che dà certezze al Comune e ai dipendenti. Ma sono ancora troppi gli enti locali che in Sicilia devono concludere o addirittura avviare le stabilizzazioni. Facciamo appello alle forze politiche perché si impegnino in tal senso, anche sul fronte dei 5200 Asu".